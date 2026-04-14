Ballıkaya Barajı Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltacak
14.04.2026 15:24
Baraj projesiyle inşa edilecek 45 kilometrelik çelik hat, havzadaki suyu şehre ulaştıracak

Sakarya ve Kocaeli'nin içme su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltacak Ballıkaya Barajı'nın ihale aşaması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, isale hattı yapım süreci ihalesi tamamlanan Ballıkaya Barajı projesiyle inşa edilecek 45 kilometrelik çelik hat havzadaki suyu şehre ulaştıracak.

Yakın zamanda saha çalışmalarına başlanması hedeflenen proje kapsamında çelik hattın yanı sıra 90 "sanat yapısı" ve 22 bin 500 metreküplük depo, kentin su geleceğine kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın stratejik altyapı vizyonunu güçlendirecek, su yönetimi politikalarına uzun vadeli perspektif kazandıracak son derece önemli yatırımda saha çalışması aşamasına gelindiğini belirtti.

Küresel etkiye sahip kuraklık sorunları karşısında şehrin içme su kaynaklarının güvencesi olacak Ballıkaya Barajı'nın yarınların su ihtiyacını da kesintisiz şekilde karşılayacağını ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Bu entegre altyapı yatırımı sayesinde Ballıkaya Barajı'nın suyu, şehrimizin farklı bölgelerine kesintisiz ve kontrollü ulaştırılacak. Saha organizasyonu ve mühendislik uygulamaları kapsamında toplam 45 kilometre uzunluğunda yüksek mukavemetli çelik boru hatlarından oluşan isale sistemi inşa edilecek. Bu sistem, ileri teknoloji altyapı standartları gözetilerek projelendirilmiş olup, suyun kaynaktan nihai kullanım noktalarına kadar güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde iletilmesini sağlayacak. Baraj ile Sapanca Gölü üzerindeki su kullanım baskısını azaltarak, ekolojik dengeyi koruma ve doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yönetme hedefimize de somut katkı sağlamış olacağız."

Alemdar, projenin yalnızca altyapı yatırımı olmadığını, çevresel sorumluluğun ve taşıdıkları emaneti koruma iradelerinin karşılığı olduğunu vurgulayarak, "Sakarya'nın Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirlerinden biri olması için bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. İsale hatları ihale sürecini yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize ve Cumhur İttifakı il başkanlarımıza da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sapanca Gölü, Güncel, Çevre, Son Dakika

