Balon Balığıyla Mücadele Başarıya Ulaşıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, 2020'den bu yana 665 bin balon balığı avlayarak ekosistem koruma sağladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığıyla mücadeleye yönelik uygulaması kapsamında, geçen yıl balıkçılar 291 bin 547 balık yakaladı. 2020 yılında başlatılan teşvik uygulamasıyla 2025 sonuna kadar avlanan 665 bin 41 balıkla, yaklaşık 50 milyon bireyin ekosisteme girişi engellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik, 2020 yılında başlatılan teşvik uygulamasıyla 2025 sonuna kadar, Türkiye genelinde 665 bin 41 balon balığı avlandı. Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarda önem kazanan 'avcılık' faaliyetleriyle geçen yıl 291 bin 547 balon balığı yakalandı. Geçen yıl destekleme ile avlanan balon balıkları sayesinde 21 milyon 866 bin 25 bin yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

2020 yılında başlatılan balon balığı avcılığının desteklenmesi uygulamasıyla 2025 sonuna kadar avlanan 665 bin 41 balıkla, yaklaşık 50 milyon bireyin ekosisteme girişi engellendi. Balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu yıl da avcılık desteklemesi devam ediyor. Benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar kuyruk başına 35 lira, diğer türler için ise 200 bin adede kadar 10 lira ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yıllara göre avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları şöyle:

"2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2024'te 189 bin 520 balon balığı yakalandı, 14 milyon 214 bin balığın ekosisteme girişi engellendi. 2025'te 291 bin 547 balon balığı yakalandı, 21 milyon 866 bin 25 bin balığın ekosisteme girişi engellendi."

Uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı teknelerinin avlanmasına müsaade edilen balon balığının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Denizcilik, Hayvanlar, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:02:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.