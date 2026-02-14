Balonlara Zarar Veren Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Balonlara Zarar Veren Şüpheli Gözaltında

Balonlara Zarar Veren Şüpheli Gözaltında
14.02.2026 10:12
Bartın'da kuyumcunun sevgililer günü süslemelerine zarar veren kişi, polis tarafından yakalandı.

BARTIN'da bir kuyumcu dükkanında 14 Şubat Sevgililer Günü için iş yerinin önüne konulan balonlara zarar vererek söküp yere atan kişi, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin balonları patlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcunun 14 Şubat Sevgililer Günü için iş yerini süslemek amacıyla astığı renkli balonlar, caddeden geçen kişi tarafından sökülerek yere atıldı. Bir tane balon alan şüpheli diğer balonları da üzerinde zıplayarak patlatırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine geldiğinde süs için astığı balonlara zarar verildiğini gören kuyumcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Balonları söküp patlatan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Balonlara Zarar Veren Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Balonlara Zarar Veren Şüpheli Gözaltında
