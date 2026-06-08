Baltalı Saldırı: 3 Yaralı

SİVAS'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.D. (36), inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi, yanındaki bir kişi ve durakta servis bekleyen bir kadını baltayla yaraladı. Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ş.D., inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., elindeki baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

DURAKTA BEKLEYEN KADINA DA SALDIRDI

Olay yerinden kaçan Ş.D., bir süre ilerledikten sonra durakta servis bekleyen H.N. isimli kadını da baltayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.