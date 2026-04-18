Baltalı Tartışma Bursa'da Kameralara Yansıdı

18.04.2026 13:21
Bursa Yıldırım'da halk otobüsü şoförüyle kamyonet sürücüsü arasında baltalı tartışma yaşandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde halk otobüsü şoförü ve yolcularla tartışan kamyonet sürücüsünün aracından baltayla indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeşil Mahallesi'nde halk otobüsü şoförü ile kamyonet sürücüsü İ.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Otobüs şoförü ve yolcularla bir süre tartışan İ.M, aracından aldığı baltayla sözlü tartışmayı sürdürdü.

Tartışma anı ve kamyonet sürücüsünün elinde baltayla otobüse doğru yürüdüğü anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yıldırım, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Bursa, Son Dakika

