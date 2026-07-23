Baltık Ülkelerinden Enerji Güvenliği Deklarasyonu - Son Dakika
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Baltık Ülkelerinden Enerji Güvenliği Deklarasyonu

23.07.2026 14:20
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Litvanya, Letonya ve Estonya enerji bakanları, elektrik arzını hızlandırmak için yedek kapasite oluşturdu.

Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın enerji bakanları, kritik enerji altyapısının korunması ve olağanüstü durumlarda elektrik arzının daha hızlı yeniden sağlanması amacıyla ortak yedek kapasite oluşturulmasını öngören deklarasyonu imzaladı.

Litvanya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya Enerji Bakanı Lukas Savickas, Letonya İklim ve Enerji Bakanı Janis Vitenbergs ile Estonya Enerji ve Çevre Bakanı Andres Sutt, Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldi.

Toplantıda bakanlar, olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere Baltık enerji sistemi için ortak yedek kapasite oluşturulmasını öngören deklarasyona imza attı.

İmzalanan deklarasyon kapsamında Baltık ülkelerinin elektrik iletim sistemi operatörleri, çeşitli tehditler veya sistem arızaları halinde elektrik tedarikinin en kısa sürede yeniden sağlanabilmesi için gerekli acil durum ekipmanına ilişkin ortak değerlendirme yapılacak.

Bu kapsamda transformatörler, elektrik iletim direkleri, jeneratörler ve diğer yedek ekipmanlara yönelik ihtiyaçlar belirlenecek.

Ortak değerlendirmenin ardından elektrik iletim sistemi operatörleri, söz konusu yedek kapasitenin satın alınması ve bakımının finansmanı için çeşitli kuruluşlardan ortak fon talep edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya Enerji Bakanı Savickas, jeopolitik gerilim ile iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetlerin enerji altyapısı üzerindeki riskleri artırdığını belirterek, ortak rezervlerin ve olağanüstü durumlarda koordineli hareket edilmesine yönelik anlaşmanın daha güvenilir enerji tedariki sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda, Baltık ülkelerinin elektrik dağıtım sistemi operatörleri arasındaki olağanüstü durumlarda koordinasyonun sağlanması konusu ele alındı.

Ayrıca, Baltık bölgesinin karşı karşıya bulunduğu hibrit tehditler ile kritik enerji altyapısının korunmasına yönelik alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

Bakanlar, insansız hava araçlarının (İHA) oluşturduğu tehdidin yeni bir güvenlik gerçeği haline geldiğine ve İHA'lara karşı koruma önlemlerinin artık kritik altyapının korunmasının ayrılmaz parçası olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baltık Ülkelerinden Enerji Güvenliği Deklarasyonu - Son Dakika

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