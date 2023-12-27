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Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde 'Zamanın Dansı' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde 'Zamanın Dansı' Sergisi Açıldı

Banaz Bilim ve Sanat Merkezi'nde geçmişte kullanılan tarihi halılar, ev eşyaları, tarım aletleri ve el emeği ürünlerin yer aldığı 'Zamanın Dansı' sergisi açıldı. Sergi, nostaljik bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak ve unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri gün yüzüne çıkaracak. Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da serginin açılışına katıldı.

Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde \'Zamanın Dansı\' Sergisi Açıldı
27.12.2023 - 12:33,  Güncelleme: 12:34
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Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde geçmişte günlük hayatta kullanılan tarihi halılar, ev eşyaları, tarım aletleri ve el emeği ürünlerin yer aldığı "Zamanın Dansı" sergi açılışı yapıldı.

Banaz Cumhuriyet Parkı yanındaki serginin açılışında konuşan Banaz Bilim Sanat Merkezi Müdürü İsa Sarı, sergiye destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu sergi, geçmişin izlerini takip ederek nostaljik bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak ve unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri gün yüzüne çıkaracaktır. Bizler yaş itibarıyla bu sergideki ürünlerin birazını tanıyoruz bizim amacımız bizden sonraki nesillerinde geçmişimizle ilgili bilgi sahibi olmalarıdır." dedi.

Serginin açılışına Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde 'Zamanın Dansı' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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