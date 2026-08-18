Banaz'da Ev Yangını Sönüldü
Susuz köyünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.
Banaz ilçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Susuz köyünde M.O.'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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