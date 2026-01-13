Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Kentte Görev Yapan Basın Mensupları ile Buluştu

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Mirza, sağlık sorunları nedeniyle düzenlenen programa katılamayan gazetecileri de evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Tatlısu Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle sohbet eden Mirza, bu tür buluşmaların iletişimi güçlendirdiğini dile getirdi. Gazeteciliğin büyük bir emek ve özveri gerektiren, demokrasinin ve halkın haber alma özgürlüğünün temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Mirza, basılı yayınların yanı sıra internet ve sosyal medya mecralarının da önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Bandırma'daki tüm medya platformlarını yakından takip etmeye çalıştıklarını belirten Mirza, kentin nitelikli ve sorumluluk bilinciyle çalışan gazetecilere sahip olmasının büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mirza, keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Davete katılan tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şahsım ve Bandırma Belediyesi adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Emeklerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum"

Mirza, ayrıca sağlık sorunları nedeniyle düzenlenen programa katılamayan duayen gazetecileri evlerinde ziyaret etti. Bandırma'nın geçmişine tanıklık eden ve mesleklerine uzun yıllar emek veren gazetecilerle yapılan ziyaretlerde, basın emekçilerinin kent yaşamına katkıları ve mesleki deneyimleri konuşuldu. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Mirza, gazetecilerin kent hafızasının en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Hoş sohbetleri, paylaştıkları anılar ve deneyimler bizler için çok kıymetliydi. Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutluyor, emeklerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.