Bandırma Belediye Başkanı Mirza, ADD'nin Kermesini Ziyaret Etti

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bandırma Şubesi tarafından düzenlenen kermesi ziyaret etti. Şehrin sosyal yaşamına ve dayanışma kültürüne katkı sağlayan etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Mirza, dernek üyeleriyle sohbet ederek emek veren herkese teşekkür etti.

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, ADD Bandırma Şubesi'nin düzenlediği kermesi ziyaret etti. Mirza, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmak, toplumsal bilinci diri tutmak açısından Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yürüttüğü faaliyetleri son derece kıymetli buluyoruz. Bugün burada hem halkımızın hem de gönüllülerin büyük bir özveriyle katkı sunduğu bir kermese tanıklık ettik. Başta Dernek Başkanımız Sayın Hayri Turna ve yönetimi olmak üzere, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Dernek Başkanı Hayri Turna ise, ziyaretinden dolayı Başkan Mirza'ya teşekkür ederek, "Desteğini her zaman hissettiğimiz sayın başkanımıza minnettarız. Bizlere güç veriyor" diye konuştu.

ADD Bandırma Şubesi tarafından organize edilen kermesten elde edilecek gelirin, dernek faaliyetlerinin sürdürülmesi ve öğrencilere burs desteği sağlanması amacıyla kullanılacağı belirtildi.