Bandırma Belediye Başkanı Mirza, CHP Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ankara'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Mirza, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Bandırma'nın kültürel ve sportif etkinlikleri hakkında bilgi veren Mirza, yaklaşan festivalin davetiyesini takdim etti. Ayrıca, Bandırmaspor'un Sakarya'da oynayacağı final maçı için de davette bulundu ve Bandırmaspor forması hediye etti.

Ankara temasları kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Zeydan Karalar ile de görüşen Mirza, yerel yönetimlerin iş birliği ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.