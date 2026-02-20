Bandırma Belediye Başkanı Mirza: Ramazan Ayı Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren En Özel Zaman Dilimlerinden Biri - Son Dakika
Bandırma Belediye Başkanı Mirza: Ramazan Ayı Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren En Özel Zaman Dilimlerinden Biri

20.02.2026 10:47  Güncelleme: 11:59
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programı ve kültürel etkinliklerde hemşehrileriyle bir araya geldi. Belediye tarafından kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Belediye Başkanı Mirza, “Ramazan ayı toplumsal dayanışmayı güçlendiren en özel zaman dilimlerinden biri” dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programı ve kültürel etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye tarafından kurulan iftar çadırında yüzlerce kişi aynı sofrada buluşurken, ramazan ayının manevi atmosferinin dayanışma ve paylaşma duygularıyla pekiştiği belirtildi.

Belediye Başkanı Mirza, iftar programında yaptığı açıklamada Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini Bandırmalılarla birlikte yaşadıklarını ifade etti. İftar sofrasının kurulmasına katkı sunan hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Mirza, "Birlikte nice bereketli iftarlara. Allah kabul etsin" dedi.

Manevi iklimde anlamlı buluşma

Ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programının yanı sıra kültürel ve manevi içerikli organizasyonlar da gerçekleştirildi. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim söyleşisinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü kaydedildi. Alanında uzman konukların katılımıyla yapılan programda, Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayındaki yeri ve önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Katılımcıların söyleşi boyunca hem bilgi edinme hem de manevi atmosferi birlikte yaşama fırsatı bulduğu aktarıldı. Söyleşinin ardından düzenlenen "Bir Nefes Ramazan" konserinde ise tasavvuf musikisi ve ilahiler seslendirildi.

"Ramazan'ın ruhunu hep birlikte yaşıyoruz"

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, etkinlikler sonrası yaptığı değerlendirmede Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren en özel zaman dilimlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmanın ve aynı manevi atmosferi paylaşmanın önemine değinen Mirza, Bandırma'da ramazanın coşkusunu birlikte yaşamaya devam edeceklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla yeniden bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade eden Mirza, katılım sağlayan vatandaşlara ve organizasyonda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Bandırma Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca sürecek iftar programları, kültürel etkinlikler ve konserlerle vatandaşları buluşturmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

