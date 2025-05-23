Bandırma Belediye Başkanı'ndan Ekonomik Kalkınma ve Çevre Duyarlılığı Vurgusu

(BALIKESİR) -Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Marmara Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılan toplantıda ekonomik kalkınma ve çevre duyarlılığı mesajı verdi. Mirza, "Çevreyi koruyarak birlikte büyüyecek, birlikte gelişeceğiz" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Marmara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyetiyle birlikte önemli bir toplantıya katıldı. Görüşmelerde, Bandırma'nın sanayi potansiyelinin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde nasıl geliştirilebileceği değerlendirildi.

Toplantıda, çevreye duyarlı sanayileşme modeli ve yerel kalkınma vizyonu çerçevesinde projeler ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Başkan Mirza, Bandırma'nın ekonomik gelişimi için kamu, özel sektör ve yerel yönetim iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Çevreyi koruyarak birlikte büyüyecek, birlikte gelişeceğiz" mesajını verdi.

Sanayi yatırımlarının çevresel hassasiyetlerle uyumlu şekillenmesi gerektiğini belirten Mirza, kentin geleceği için ortak akıl ve sürdürülebilir çözümlerin öncelikli olduğunu vurguladı.