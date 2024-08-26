Bandırma Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Kutlamalar kapsamında sanatçı Evrencan Gündüz şarkılarını ilçe halkı için seslendirecek.
Bandırma Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar, saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Konservatuvarı Genç Yetenekler Konseri ile başlayacak. Genç yeteneklerin performansının ardından geleneksel fener alayı saat 20.30'da başlayacak. Kutlamalar, saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Evrencan Gündüz'ün sahne alacağı konserle devam edecek.
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