Bandırma Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Özel Glütensiz Fırın

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, toplum sağlığı ve erişilebilir gıda anlayışıyla hayata geçirdiği Cumhuriyet Fırını ile çölyak hastaları ve glütensiz beslenen vatandaşlar için yeni bir üretim modeli oluşturdu. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Çok yakında tüm ürün gamı glütensiz hale gelecek ve özellikle çölyak hastalarımız için önemli bir ihtiyacı karşılayacağız" dedi.

Bandırma Belediyesi, toplum sağlığına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Mirza'nın öncülüğünde kurulan Bandırma Cumhuriyet Fırını, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışa Mirza'nın yanı sıra Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, 26. Dönem Milletvekili Mehmet Tüm, CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Fırını, özellikle glütensiz ürünleriyle çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlara hitap ediyor. Şu anda belirli ürün gruplarıyla hizmet veren fırında, yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tüm ürün gamının glütensiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Fırında vatandaşlara özel günleri için pasta siparişi verme imkanı da sunuluyor. Bu kapsamda ürünler, "gel-al" sistemiyle temin edilebilecek.

Projenin açılış töreninde konuşan Mirza, "Bandırma'mız için özel ve anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdik. Belediyemizin girişimiyle kurulan bu fırında glütensiz ürün seçenekleri vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Çok yakında tüm ürün gamı glütensiz hale gelecek ve özellikle çölyak hastalarımız için önemli bir ihtiyacı karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Mirza, projeye katkı sunan tüm ekip arkadaşlarına ve kurumlara teşekkür ederek, "Bandırma'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.