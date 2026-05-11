Bandırma Belediyesi'nden Doğayla İç İçe Şenlik

11.05.2026 12:29  Güncelleme: 13:21
(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balcı Çamlığı'nda düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Program, doğa yürüyüşlerinden spor turnuvalarına, çocuk atölyelerinden konserlere ve gösterilere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti.

Balcı Çamlığı, Bahar Şenlikleri ile hafta sonu boyunca Bandırmalıların neşesi ve enerjisiyle dolup taştı. Başkan Mirza, sosyal medya paylaşımlarında etkinliklere ilişkin, "Mis gibi çam kokusu, yemyeşil doğa, çocuk sesleri ve dopdolu etkinliklerle çok güzel bir atmosfer var. Doğanın içinde, hep birlikte güzel bir gün geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında yürüyüş yapan aileler, çocuklarıyla birlikte zaman geçirirken, şenlik boyunca binlerce katılımcı doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Mirza, katılımcılara teşekkür ederek, "Burada bizimle olan, etkinliklerimize katılan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki siz, iyi ki Çamlık" dedi.

SPOR TURNUVALARIYLA DOSTLUK VE DAYANIŞMA

Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen spor turnuvaları, gençlerin enerjisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Toplamda 170 sporcunun mücadele ettiği turnuvalarda, 17 takım 18 maç oynadı.

Mirza, "Dostluğun, dayanışmanın ve sporun bir araya geldiği bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum" diye konuştu. Turnuvaların ardından kazananlara ödülleri verildi.

ÇOCUKLAR ATÖLYELER VE OYUN ALANLARINDA EĞLENDİ

Balcı Çamlığı'nda gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklar atölyeler ve oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi. Aileler ise doğa yürüyüşleri ve açık hava aktiviteleriyle hem eğlendi hem de birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu.

Mirza, etkinliğe ilişkin, "Balcı Çamlığı sadece ağaçlardan oluşan bir alan değil; Bandırma'nın nefes aldığı, çocuklarımızın büyüdüğü, vatandaşlarımızın huzur bulduğu ortak yaşam alanımızdır. Bu yüzden Çamlığımıza sahip çıkmalı, onu korumalı ve gelecek nesillere aynı güzellikte bırakmalıyız" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
