Bandırma Belediyesi Ramazan Etkinliklerine İlgi Yoğun

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(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi'nin ramazan boyunca düzenleyeceği iftar ve etkinliklere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bandırma Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla iftar ve etkinlik programlarına, kurduğu çadırda başladı. Çocuklar için hazırlanan eğlenceli aktivitelerle miniklerin yüzü gülerken, ramazanın neşesi hep birlikte paylaşıldı. Gecenin manevi atmosferini ise Turgut Özüfler'in muhteşem tasavvuf meşki ve semazen gösterisi taçlandırdı. Katılımcılar, bu özel gösteriyle adeta manevi bir yolculuğa çıktı.

Belediye, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programları ve etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek.

Belediye Başkanı Dursun Mirza "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışmamızı artıran özel bir ay. Bandırma'da hep birlikte, dostluk ve kardeşlik içinde bu mübarek ayı idrak ediyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarımızda, etkinlik çadırımızda buluşmaya, paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini yaşamaya tüm Bandırmalı hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.