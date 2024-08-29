Bandırma Belediyesi Stratejik Plan Çalıştayı'na katıldı

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın açılış konuşmasıyla başlayan Stratejik Plan Şehir Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı çerçevesinde, afete dirençli kentler oluşturma, tarım ve tarımsal kalkınma, ulaşım ve altyapı konuları masaya yatırıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve beraberindeki heyet, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Stratejik Plan Çalıştayı'na katıldı. Şehir planlaması ve geleceğe yönelik stratejik adımların ele alındığı çalıştayda, kentteki belediye başkanları, akademisyenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da yer aldı.

Çalıştayda, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı çerçevesinde, afete dirençli kentler oluşturma, tarım ve tarımsal kalkınma, ulaşım ve altyapı gibi konularda çözüm önerileri geliştiriliyor.