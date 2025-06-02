Bandırma'da Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Söyleşisi

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği "Gökyüzüne Dokunan Anlar" başlıklı söyleşinin konuğu, kuş gözlemciliği ve yaban hayatı fotoğrafçılığı alanında tanınan isimlerden Cenk Polat oldu.

Bandırma Belediyesi tarafından doğa ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla "Gökyüzüne Dokunan Anlar" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da katıldığı söyleşide, doğayla daha derin bir bağ kurmanın yolları, kuş gözlemciliğinin önemi, Türkiye'nin zengin kuş çeşitliliği ve yaban hayatının korunmasına ilişkin farkındalık yaratan başlıklar ele alındı.

Etkinliğin konuğu Cenk Polat, sahadaki deneyimlerini ve objektifine yansıyan etkileyici kareleri katılımcılarla paylaşarak doğa fotoğrafçılığına ilgi duyanlara ilham verdi.

Etkinlik boyunca, kuş gözlemine nasıl başlanacağı, kullanılabilecek ekipmanlar, gözlem alanları ve etik fotoğrafçılık üzerine bilgiler verildi. Söyleşi interaktif bir yapıda ilerlerken, katılımcılar da merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı buldu.

Mirza, etkinliğe ilişkin, "Bugün doğaya dokunan, gökyüzünü izleyen, canlıları fark eden bir bakış açısını hep birlikte paylaştık. Doğaya duyarlı her birey, Bandırma'nın geleceğine katkı sunuyor. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.