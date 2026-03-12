Bandırma'da Emekli Öğretmen Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma'da Emekli Öğretmen Kayboldu

12.03.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da 8 Mart'ta kaybolan emekli öğretmen Ahmet Baysal, ailesi ve polis tarafından aranıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 8 Mart'ta kaybolan emekli öğretmenden haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta ikamet eden 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'a (55) 8 Mart'ta ulaşamayan yakınları ve arkadaşları, polis ekiplerine başvuruda bulundu.

Bunun üzerine Baysal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Emekli öğretmenin ağabeyi Ali Osman Baysal, yaptığı açıklamada, kardeşinin 7 Mart'ta arkadaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

Kardeşinin Eski Ziraatli köyündeki arılarına bakmaya gideceğini belirterek arkadaşlarında ayrıldığını öğrendiğini anlatan Baysal, şöyle konuştu:

"Ertesi gün yine kardeşimi arayan arkadaşları kendisinden haber alamamışlar. Kendisine ulaşamayınca evde başına bir şey geldiğini düşünüp itfaiye ve polise haber vermişler. Kardeşimin evine gelen itfaiye ekipleri evin açık olan camında içeriye girmiş fakat kardeşimin evde olmadığını görmüşler. Daha sonra beni aradılar. Polise kayıp ihbarında bulundum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Baysal, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da Emekli Öğretmen Kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

17:58
Ankara’nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 18:02:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Bandırma'da Emekli Öğretmen Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.