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Bandırma'da jandarma personeli kılığına giren dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da jandarma personeli kılığına giren dolandırıcı yakalandı

Bandırma'da telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şüpheli, Ayşe O.'yu cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı yalanıyla kandırarak 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçtı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

29.12.2023 - 12:52,
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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı Ayşe O.?yu (74), adının cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı yalanıyla, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran F.P.A. (17), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Şikayetten 90 dakika sonra yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeşilçomlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe O.?yu telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli, isminin cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığını söyledi. Cinayet mahallinden altın ve paraların da çalındığını söyleyen şüpheli, kadının evinde bulunan altın ve paralar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, eve göndereceği görevliye altın ve paralarını teslim etmesini istedi. Söz konusu eve giden şüpheli, Ayşe O.?nun 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak evden uzaklaştı. Olayı yakınlarına anlatmasıyla dolandırıldığını anlayan Ayşe O.?nun şikayeti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekiplerce kimliği tespit edilen F.P.A.?nın olayın ardından geldiği ilçe merkezinden taksiye bindiği belirlendi. Plakasını belirledikleri taksiyi takibe alan ekipler, şüpheliyi olaydan 90 dakika sonra, üzerindeki altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. O anlar kameralar tarafından da anbean kaydedildi.

500 bin lira değerindeki ziynet eşyası jandarma ekiplerince Ayşe O.'ya teslim edilirken, F.P.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, daha önce de Karesi ilçesi Çaypınar Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşı telefon ile arayıp aynı yöntemle dolandırmaya çalıştığı, vatandaşın şüphelenerek jandarmayı arayacağını söylemesi üzerine ise 250 bin TL'yi almadan kaçtığı öğrenildi. (DHA)

Bandırma\'da jandarma personeli kılığına giren dolandırıcı yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da jandarma personeli kılığına giren dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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