Bandırma'da Kadın Oyunları Festivali Başladı

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(BALIKESİR)- Bandırma'da Kadın Oyunları Festivali'nin ilk gününde sahnelenen"Gülistan, Gül Bahçesi Yani" adlı oyun, büyük beğenisini topladı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, Bandırmalı tiyatroseverlerle buluştu. Festivalin ilk gününde "Gülistan, Gül Bahçesi Yani" adlı oyun sahnelendi; izleyiciler, duygu dolu anlar yaşadı. Oyunu, Belediye Meclis Üyeleri Elif Didem Çidem ve Vedat Demir de izledi.

17 – 21 Şubat 2025 tarihleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenecek kadın temalı oyunlar, tiyatroseverleri hem düşündürecek hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.