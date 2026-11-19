Bandırma'da kediyi darbeden şüpheli gözaltına alındı, kedinin tedavisi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kedinin darbedilmesi üzerine sosyal medya paylaşımları sonrası şüpheli gözaltına alındı. Valilik, şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığını ve yaralı kedinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kediyi darbeden kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bandırma'da bir kedinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şüpheli hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, yaralı kedinin tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA
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