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Bandırma'da Kendisini Jandarma Olarak Tanıtan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Kendisini Jandarma Olarak Tanıtan Zanlı Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan bir kişi, 550 bin lira değerindeki altın ve paralarını alarak kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, tutuklandı ve çalıntı ziynet eşyası ve paralar sahibine teslim edildi.

Bandırma\'da Kendisini Jandarma Olarak Tanıtan Zanlı Yakalandı
02.01.2024 - 11:05,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıttığı kadının 550 bin lira değerindeki altın ve paralarını alan zanlı, jandarma ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kontrol noktasında yakalandıktan sonra tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Misakça Mahallesi'nde ikamet eden H.G. (68) adlı kadını telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, adının cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı yalanını söyleyerek parmak izi araştırması yapma bahanesiyle ziynet eşyası ve paralarını istedi.

Evine gelen kişiye 550 bin lira değerindeki altın ve paralarını veren kadın, torununa bundan bahsedince dolandırıldığını fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu.

Hemen harekete geçen Bandırma Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin Tezer O. (36) olduğunu belirledi.

İlçe merkezinin girişlerinde kontrol noktaları kuran JASAT, durdurulan aracından inip kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Ekiplerin olaydan sonra bir saat içinde yakaladığı Tezer O, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Söz konusu araçta ele geçirilen çalıntı ziynet eşyası ve paralar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bandırma'da Kendisini Jandarma Olarak Tanıtan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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