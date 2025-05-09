Bandırma'da Kent Konseyi Toplantısı: Demokrasi Kültürü ve Katılımcı Yönetim Vurgusu

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, katıldığı kent konseyi toplantısında şeffaflık ve katılım ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Kentimizin geleceğiyle ilgili kararları yalnızca belediye yönetimiyle değil, halkımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla ve tüm paydaşlarımızla birlikte almayı önemsiyoruz. Bu toplantı, demokrasi kültürünün yerelde nasıl hayat bulduğunun en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ve meclis üyeleri ile birlikte Bandırma Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısına katıldı. Farklı kesimlerden temsilcilerin bir araya geldiği toplantıda, Bandırma'nın geleceğine ilişkin öneriler ve projeler masaya yatırıldı.

"Demokrasi kültürünün yerelde nasıl hayat bulduğunun en güzel örneklerinden biridir"

Ortak akıl, şeffaflık ve katılım ilkelerine dayanan bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Mirza, "Kentimizin geleceğiyle ilgili kararları yalnızca belediye yönetimiyle değil, halkımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla ve tüm paydaşlarımızla birlikte almayı önemsiyoruz. Bu toplantı, demokrasi kültürünün yerelde nasıl hayat bulduğunun en güzel örneklerinden biridir" dedi.

"Bandırma'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Mirza, toplantıya katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Kentimizin geleceğine dair fikirlerin açıkça ifade edildiği, görüş alışverişinin yapıldığı bu kıymetli buluşmada emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bandırma'yı hep birlikte, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz ve kurul üyeleri de Başkan Mirza'ya destekleri ve katılımı için teşekkür etti.