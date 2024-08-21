Bandırma'da PKK/KCK propagandası yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da PKK/KCK propagandası yapan zanlı yakalandı

Bandırma\'da PKK/KCK propagandası yapan zanlı yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2024 16:47
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bandırma'da PKK/KCK propagandası yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

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