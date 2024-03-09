Bandırma\'da psikiyatri uzmanı dahil 4 zanlı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

vivo Y18e: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

vivo'nun en yeni bütçe dostu modeli Y18e, Hindistan'da resmi olarak onaylandı. Yüksek kamera ve batarya özellikleriyle dikkat çeken cihaz, Bluetooth 5.0 desteğiyle de öne çıkıyor. MediaTek Helio G85 işlemci, 4GB veya 6GB RAM ve 128GB depolama ile güçlendirilen Y18e, 5.000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön panelinde 6.56 inç IPS LCD ekran bulunan telefonun arka tarafında ise 50MP ana kamera ve 2MP bokeh lens bulunuyor. Y17s'nin 4GB versiyonunun 7.999 TL olduğu göz önüne alındığında, Y18e'nin 10.000 TL'nin altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Yeni modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.