Bandırma Belediye Başkanı Mirza: "Bu Yıl 20 Mahallede 30 Davulcu Görev Yapacak"

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, bu yıl ramazan ayında 20 merkez mahallede toplam 30 davulcunun sahur vaktinde görev yapacağını duyurdu.

Bandırma'da ramazan davulcuları bu yıl da görev başında olacak. Mirza'nın yaptığı açıklamaya göre, 20 merkez mahallede toplam 30 davulcu vatandaşları sahura kaldırmak için sahaya çıkacak.

Belediye tarafından yetkilendirilen davulculara mühürlü kimlik kartları teslim edilirken, vatandaşların yalnızca belediye mührü bulunan davulculara itibar etmeleri istendi.

Ramazan davulcularının bahşiş toplama takvimi de açıklandı. Davulcular, ramazan ayının ortasında ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bahşişlerini alacak.

Mirza, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, geleneğin düzenli ve güvenli şekilde sürdürülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını dile getirdi.