Bandırma'da Senet Tahsili Operasyonu - Son Dakika
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Bandırma'da Senet Tahsili Operasyonu

28.05.2025 14:04
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Bandırma'da 7 şüpheli, zorla senet tahsilatı yaparken yakalandı. 28 milyon lira değerinde belgeler ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde nakit ihtiyacı olan kişilere senetler imzalatıp daha sonra zorla tahsil ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede oto alım satımı adı altında nakit ihtiyacı olanlara yüksek meblağlı senetler imzalatıldığı, daha sonra bunların darp, cebir ve tehdit yoluyla tahsil edilerek haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve Balıkesir'de düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 28 milyon 100 bin lira değerinde çek ve senet, 150 bin lira, 2 kaşe, 7 dijital materyal, çeşitli sözleşme, dekont ve doküman ile suça ilişkin notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Bandırma, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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