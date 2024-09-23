Bandırma'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı 100.Yıl mahallesi NATO Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 61 OF 1786 ve 10 ANV 574 plakalı otomobiller çarpıştı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan S.T ve B.D hafif yaralı kurtulurken araç içerisinde sıkışan G.M ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken olayla alakalı Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.