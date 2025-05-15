Bandırma'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na Katılım

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılarak, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. Mirza, "Üreten, düşünen ve araştıran bir neslin yetişmesine katkı sunan tüm öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Yaman Egeli Ortaokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılan Mirza, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Mirza, fuar sonrası yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki heyecanına ortak olduk. Üreten, düşünen ve araştıran bir neslin yetişmesine katkı sunan tüm öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçenlere ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlerin bilimsel çalışmalarla erken yaşta tanışmasının önemine vurgu yapan Mirza, Bandırma Belediyesi olarak eğitime ve bilime destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.