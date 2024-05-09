Bandırma'da yapılan uygulamalarda 18 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bandırma'da yapılan uygulamalarda 18 zanlı gözaltına alındı

Bandırma\'da yapılan uygulamalarda 18 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında aranan 18 zanlı gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 2 bin 663 kişinin bilgileri sorgulandı ve 18 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda 0,70 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 41 araç sürücüsüne toplam 147 bin 293 lira idari para cezası kesildi ve 11 araç trafikten menedildi.

09.05.2024 14:40
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş trafik ve huzur uygulamalarında aranan 18 zanlı gözaltına alındı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik 257 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 2 bin 663 kişinin bilgileri sorgulandı. Bazı suçlardan aranan 18 kişinin gözaltına alındığı uygulamalar kapsamında yapılan aramalarda ise 0,70 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayrıca, trafik uygulamalarında 41 araç sürücüsüne toplam 147 bin 293 lira idari para cezası kesildi, 11 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bandırma'da yapılan uygulamalarda 18 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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