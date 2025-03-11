Bandırma'da Yeşil Alan Artışı İçin Yeni Park Çalışmaları

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Malta Deresi bölgesinde yapımı devam eden parklarda incelemelerde bulundu. Mirza, "Bandırma'da yeşil alanları çoğaltmak ve mevcut parkları iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malta Deresi'nde yürüttüğümüz düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alanları artırma ve mevcut parkları iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Dursun Mirza Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Malta Deresi bölgesinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde su depoları, sulama sistemi, zemin iyileştirmesi, ağaçlandırma çalışmaları, çim ekimi ve kamelyalar konusundaki eksiklerin giderilmesi için planlamalar yapılıyor. Bölgenin daha kullanışlı hale getirilmesi amacıyla çalışmalar başlıyor.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, Malta Deresi'nin vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Bandırma'da yeşil alanları çoğaltmak ve mevcut parkları iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malta Deresi'nde yürüttüğümüz düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.