Bandırma'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bandırma'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

19.03.2026 14:40
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

R.A. (42) idaresindeki 10 ART 536 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Akçapınar Mahallesi mevkisinde T.B. (51) yönetimindeki 10 AHM 58 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan araçlar İrfan K. (52) kontrolündeki 10 AN 056 plakalı otomobil ile S.G. (44) idaresindeki 16 BMD 63 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İrfan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan S.G. ise ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İrfan K'nin cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA

