Bandırma'dan Zeynep Ay Avrupa Kupası'na Hazırlanıyor

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları'nda Türkiye ikincisi olarak, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan ilçeli sporcu Zeynep Ay'ı ağırladı.

Başkan Mirza, sporcu Zeynep Ay, TED Koleji Müdür Yardımcısı Sümeyra Oruç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Aytaç İlban'ı makamında ağırladı.

Mirza, ziyarette Ay'ın azmi, disiplini ve sportif yeteneğiyle her zaman takdir topladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Zeynep, Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları'nda Türkiye ikincisi olarak, Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarı, Bandırma'mız ve tüm Türkiye için son derece anlamlıdır. Zeynep'in azmi ve kararlılığı, yalnızca sporcu kimliğiyle değil, aynı zamanda Bandırma'nın genç yeteneklerini ve potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak adına da büyük bir adım olmuştur."

Mirza, Zeynep Ay'ın başarılarının arkasındaki en önemli faktörlerin arasında hocalarının, ailesinin ve okulunun katkıları olduğunu vurguladı. Mirza, TED Koleji Müdür Yardımcısı Sümeyra Oruç'a ve Beden Eğitimi Öğretmeni Aytaç İlban'a ve Ay ailesine Zeynep'in bu başarıya ulaşmasında gösterdikleri emek ve fedakarlık için teşekkür etti.