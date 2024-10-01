Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2024-2025 Yılı Açılış Töreni

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı açılışı yapıldı.

Üniversitenin Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Boz, üniversitenin hedeflerini anlattı.

Törende, açılış dersini veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak verdi.

Kızıltoprak, öğrencilere öğütler vererek, "Tarihimizi seveceğiz, çok okuyacağız ve nihayetinde bileceğiz, bilim, sanat ve fikir üreteceğiz ve tarihte olduğu gibi tekrar yöneteceğiz." dedi.