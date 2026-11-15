Bangkok'tan Doha aktarmalı gelen yolcunun bagajında 12 kilo 820 gram esrar bulundu - Son Dakika
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Bangkok'tan Doha aktarmalı gelen yolcunun bagajında 12 kilo 820 gram esrar bulundu

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Bangkok\'tan Doha aktarmalı gelen yolcunun bagajında 12 kilo 820 gram esrar bulundu
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Bangkok\'tan Doha aktarmalı gelen yolcunun bagajında 12 kilo 820 gram esrar bulundu
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İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizinde, Bangkok'tan Doha aktarmalı gelen yolcu İsmail Mansız'ın bagajında 12 kilo 820 gram esrar olduğu değerlendirilen bitki bulundu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

İSTANBUL Havalimanı'nda yapılan risk analizi çalışmasında, Bangkok'tan Doha aktarmalı olarak İstanbul'a gelen İsmail Mansız'ın bagajında, esrar olduğu değerlendirilen 12 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkokim Kısım Amirliği personelince yürütülen risk analizi çalışmasında, uçakla Bangkok'tan Doha'ya, buradan da uçakla İstanbul'a gelen İsmail Mansız riskli olarak değerlendirildi. Mansız'a ait bagajda yapılan aramada, 12 farklı gıda ambalajına gizlenmiş vakumlu poşetler içinde toplam 12 kilo 820 gram ağırlığında, esrar olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki parçacıkları bulundu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 538 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığıİstanbul HavalimanıGaziosmanpaşa3. SayfaAdliyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bangkok'tan Doha aktarmalı gelen yolcunun bagajında 12 kilo 820 gram esrar bulundu - Son Dakika
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