Bangladeş, 1,5 milyondan fazla Arakanlının Myanmar'a dönüşü için küresel sorumluluk istedi - Son Dakika
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Bangladeş, 1,5 milyondan fazla Arakanlının Myanmar'a dönüşü için küresel sorumluluk istedi

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Bangladeş İçişleri Bakanı Ahmed, BM raportörü Currie ile görüşerek 1,5 milyondan fazla Arakanlının güvenli ve gönüllü dönüşü için uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yaptı. Ahmed, 19 Kasım'daki UAD kararının ardından Çin, Hindistan, ABD ve AB'den Myanmar'a baskı istedi.

Bangladeş, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin Myanmar'a güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde dönebilmesi için uluslararası topluma "sorumluluk alma" çağrısı yaptı.

Bangladeş İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, başkent Dakka'da Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Kelley E. Currie ile görüştü.

Ahmed, görüşmede, fiilen 1,5 milyondan fazla Arakanlı'nın Bangladeş'te barındığını ve bunun Bangladeş ekonomisi için ağır bir yük oluşturduğunu belirterek, Arakanlıların ülkelerine "güvenli, gönüllü ve onurlu" şekilde dönmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'daki "Arakanlı soykırımı" davasında 19 Kasım'da açıklayacağı kararın ardından uluslararası toplumun sorumlu bir rol üstlenmesini isteyen Ahmed, Çin, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi aktörlerin eş güdüm içinde hareket ederek Myanmar yönetimi üzerinde diplomatik baskı kurması gerektiğini söyledi.

"Elverişli ortam oluşturmaya çalışıyoruz"

BM Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Currie de görüşmede, Arakanlılara yönelik işlenen insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, BM ve küresel ortaklarının, dönüş için "elverişli bir ortam" oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Currie, ayrıca Arakanlıların ülkelerinde vatandaşlık ve temel haklara kavuşmasını sağlamak için çaba gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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