Bangladeş, Myanmar\'dan sığınan 264 kişinin iadesini önerdi

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Bangladeş, Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle son 3 günde ülkesine sığınan çoğu polis ve askerden oluşan 264 kişinin iadesinin hava yoluyla yapılmasını önerdi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlık yetkilisi Miah Md. Mainul Kabir, Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle son 3 günde sınırdan çoğu polis ve asker olan 264 kişinin ülkeye sığınmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yetkili, söz konusu sığınmacıların hava yoluyla iade edilmesini önerdiklerini aktararak, "Büyükelçimiz bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere halihazırda Nepido'da bulunuyor. Çok yakında bir çözüme ulaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Myanmar, söz konusu sığınmacıların iki ülke sınırında bulunan Naf Nehri'nden botlarla geri gönderilmesini talep etmiş, Bangladeş, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle güvenli bir seçenek olmadığı için bu öneriye sıcak bakmadığını bildirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal suçlamaları bulunan Suu Çii, ev hapsine alınmıştı.

Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.