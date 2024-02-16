Bangladeş, Myanmar'dan sığınan 330 vatandaşı geri gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş, Myanmar'dan sığınan 330 vatandaşı geri gönderdi

Bangladeş, Myanmar\'dan sığınan 330 vatandaşı geri gönderdi

Bangladeş, Myanmar'daki çatışmalardan kaçarak ülkeye sığınan 330 Myanmar vatandaşını geri gönderdi. Sınır güvenliği yetkilileri, 165 kişinin gemiyle geri gönderildiğini, kalan 165 kişinin ise ikinci bir seferle götürüleceğini bildirdi. Geri gönderme işlemi sorunsuz ilerlerken, Myanmar vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesi memnuniyetle karşılandı.

16.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş, Myanmar'daki askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalardan kaçarak ülkeye sığınan 330 Myanmar vatandaşını geri gönderdi.

Bangladeş sınır güvenliği yetkilileri, çatışmalardan kaçarak ülkeye sığınan Myanmarlıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Bangladeş'e sığınanlardan 165'inin İnani İskelesi'nden yola çıkan gemiyle dün ülkelerine geri gönderildiğini, kalan 165'inin ise ikinci bir seferle götürüleceğini bildirdi.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Mohammed Mizanur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri gönderme işleminin sorunsuz ilerlediğini söyledi.

Rahman, Myanmar vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Myanmar'dan Bangladeş'e sığınanlar

Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 4 Şubat'tan bu yana, sınırdan çoğu polis ve asker 300'den fazla kişi Bangladeş'e sığınmıştı.

Myanmar'dan atılan bir havan mermisinin Bangladeş'te 2 kişinin ölümüne neden olması üzerine Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi???????, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Myanmar, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş, Myanmar'dan sığınan 330 vatandaşı geri gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:35:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş, Myanmar'dan sığınan 330 vatandaşı geri gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement