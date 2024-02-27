Bangladeş'te Anne Karnındaki Ceninin Cinsiyetinin Belirlenmesine Yasak - Son Dakika
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Bangladeş'te Anne Karnındaki Ceninin Cinsiyetinin Belirlenmesine Yasak

Bangladeş\'te Anne Karnındaki Ceninin Cinsiyetinin Belirlenmesine Yasak

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir Yüksek Mahkeme kurulu, anne karnındaki ceninin cinsiyetinin belirlenmesine yasak getirdi. Mahkeme, bir avukatın doğmamış çocukların cinsiyetinin belirlenmesini durduracak bir talimat verilmesi amacıyla yapılan başvurunun görüşüldüğü duruşmada söz konusu kararı verdi.

27.02.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
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DAKKA, 27 Şubat (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir Yüksek Mahkeme kurulu, anne karnındaki ceninin cinsiyetinin belirlenmesine yasak getirdi.

Hakim Naima Haider ve Hakim Kazi Zinat Hoque'den oluşan Yüksek Mahkeme kurulu, Pazar günü verdiği kararla tanı merkezlerine bu politikayı kesin şekilde uygulama talimatı verdi.

Mahkeme, bir avukatın doğmamış çocukların cinsiyetinin belirlenmesini durduracak bir talimat verilmesi amacıyla kamu yararına yaptığı resmi başvurunun görüşüldüğü duruşmada söz konusu kararı verdi.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Anne Karnındaki Ceninin Cinsiyetinin Belirlenmesine Yasak - Son Dakika
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