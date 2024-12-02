Bangladeş'te Dang Humması Salgını: 173 Ölüm

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DAKKA, 2 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş, en ölümcül dang humması salgınlarından birini geçirdiği kasım ayında 29.652 vaka ve 173 ölüm bildirdi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (DGHS) verilerine göre, pazar sabahı itibarıyla, son 24 saatte 882 yeni vaka daha bildirildi ve yılın başından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 92.351'e ulaştı.

Verilere göre, ülke genelinde 6 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 494'e yükseldi.

Bangladeş, 2023 yılında 1.705 dang hummasına bağlı ölüm kaydederek en yüksek yıllık ölüm sayısına ulaştı. Buna karşılık 2022'de 281, 2019'da ise 179 dang hummasına bağlı ölüm rapor edilmişti.

Aedes türü sivrisinekler tarafından bulaştırılan viral bir hastalık olan dang humması, baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrısı, şişmiş salgı bezleri, kusma ve deri döküntüsü gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

Bangladeşli sağlık yetkilileri, artan dang vakalarıyla mücadele kapsamında sivrisineklerin üremesini kontrol etme ve sivrisinek larvalarıyla mücadele operasyonlarını güçlendirdi.