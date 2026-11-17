Bangladeş'te dang humması vakaları 164 bini aşarken 502 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre pazartesi itibarıyla ülkede 164.107 dang humması vakası ve 502 ölüm kaydedildi. Son 24 saatte 3 yeni ölüm ve 1.598 vaka bildirilirken hastalık artık haziran-eylül dönemi dışında da görülüyor.
DAKKA, 17 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'te bu yıl 11 aydan kısa bir sürede sivrisinek kaynaklı dang humması nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son verilere göre, pazartesi günü itibarıyla ülkede 164.107 dang humması vakası ve 502 ölüm kaydedilirken hastalığın yayılımı endişe verici boyutlara ulaştı.
Ülke genelinde pazartesi günü yerel saatle 08.00'den önceki 24 saatte 3 yeni ölüm ve 1.598 dang humması vakası bildirildi.
Bangladeş'te normalde muson mevsiminde görülen dang humması, artık haziran-eylül dönemi dışında da görülüyor.
Kaynak: Xinhua
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