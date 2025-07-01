Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

DAKKA, 1 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'te dang humması vakalarında keskin bir artışın yaşandığı haziran ayında yıl başından bu yana 10.000'i aşkın vaka görülürken, toplam 42 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden pazartesi günü açıklanan verilere göre mayısta 1.773, hazirandaysa 5.951 yeni vaka kaydedildi.

Böylece bu yılın başından itibaren kaydedilen toplam vaka sayısı 10.296'ya yükseldi.

Verilere göre pazartesi günü yerel saatle 08.00'e kadar geçen 24 saatte 87'si başkent Dakka'da olmak üzere toplam 429 yeni dang vakası bildirildi.

Hastalık nedeniyle haziranda 19, mayısta 3, nisanda 7, şubatta 3 ve ocakta 10 ölüm gerçekleşti.

1 Ocak ile 30 Haziran arasında 9.087 hasta ülke genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Sivrisinek kaynaklı hastalıkların yüksek risk oluşturduğu Bangladeş'te Haziran- Eylül ayları arasındaki muson dönemi, dang humması mevsimi olarak kabul ediliyor.