Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika
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Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Bangladeş'in Chittagong kentinde Hava Kuvvetleri'ne ait Yak-130 tipi eğitim uçağı teknik arıza sonucu düştü. Uçaktaki iki pilot paraşütle atladı, ancak bir pilot ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Diğer pilotun tedavisi devam ediyor.

09.05.2024 17:40
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- Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: 1 ölü

DAKKA - Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Chittagong kentinde yerel saatle 10.30 sıralarında hava kuvvetlerine ait Yak-130 tipi eğitim uçağı düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, alev aldıktan sonra nehre düşen uçaktaki iki pilotun paraşütle atladığı, ancak pilotlardan birinin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer pilotun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Uçağın meydana gelen teknik arıza sonucu düştüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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