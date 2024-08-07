Bangaladeş'te halkın öfkesi dinmek bilmiyor: Mucibur Rahman heykelleri bir bir yıkılıyor
- Son 3 günde onlarca heykel yıkıldı
DAKKA - Bangladeş'te halk, kurucu lider Mucibur Rahman'ın heykellerini yıkmaya devam ediyor.
Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifası ve ülkeden ayrılmasıyla sonuçlanan protestoların ardından kaçak başbakanın babası, ülkenin kurucu lideri olan Mucibur Rahman'ın heykelleri hedef alınıyor. Öfkeli kalabalık heykelleri bir bir yıkıyor. Son 3 günde onlarca heykel yıkıldı.
Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te halkın öfkesi dinmek bilmiyor: Mucibur Rahman heykelleri bir bir yıkılıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?