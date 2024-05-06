Bangladeş'te Kavurucu Sıcak Hava Dalgası 15 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Güncel

DAKKA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde son iki haftadır devam eden kavurucu sıcak hava dalgasının neden olduğu olumsuz koşullar nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (DGHS) bağlı Sağlık Acil Operasyon Merkezi ve Kontrol Odası'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu kişilerden üçünün Pazartesi günü yerel saatle 11.00'e kadarki 24 saat içinde öldüğü belirtildi.

Yetkililer can kayıplarının çoğunun, geçen hafta sıcaklığın 43,8 santigrat dereceye yükselerek rekor kırdığı güneybatı bölgesindeki Magura ilçesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bangladeş'teki pek çok bölge şu anda son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle boğuşuyor.

Hükümet, dayanılmaz sıcaklarla mücadele etmek için geçen hafta okulları, üniversiteleri, medreseleri ve teknik eğitim kurumlarını tatil etti.

Uzmanlar, düzensiz yağış ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda artacağını ve küresel ısınmanın en büyük mağdurlarından biri olan Bangladeş için tehdit oluşturacağını kaydetti.