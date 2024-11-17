Bangladeş'te Orduya Yargı Yetkisi Uzatıldı - Son Dakika
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Bangladeş'te Orduya Yargı Yetkisi Uzatıldı

Bangladeş'te geçici hükümet, orduya verilen yargı yetkisini 2 ay uzatma kararı aldı.

17.11.2024 14:16
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Bangladeş'te geçici hükümet, kamu düzeninin iyileştirilmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, orduya 2 ay süreyle verilen "yargı yetkisini" 2 ay uzatma kararı aldı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Kamu Yönetimi Bakanlığından 2 ay süreyle orduya verilen yargı yetkisine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yüzbaşı ve daha üst rütbesi olan subayların yargı yetkilerinin 2 ay daha uzatıldığı belirtilerek, "geçiş sürecinde istikrarın sağlanmasının sürdürülmesi için" bu kararın alındığı ifade edildi.

Bangladeş'te, temmuz sonunda eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetine karşıt protestoların akabinde polis gücü henüz tam anlamıyla görevine dönmediği için Bangladeş'te kamu düzeninde aksaklıklar yaşanıyordu.

Geçici hükümetten yapılan açıklamada, bu aksaklıkları gidermek amacıyla kamu düzeninin sağlanması için eylülde ordunun yetkilerinin 2 aylığına artırıldığı ve bazı subaylara "sulh hakimliği" yetkisi verildiği, bunların da bölge sulh hakimine bağlı olacağı kaydedilmişti.

Bu karar orduya, ihtiyaç halinde gözaltına alma ve tutuklama yetkisi tanıyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler eski Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te Orduya Yargı Yetkisi Uzatıldı - Son Dakika

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