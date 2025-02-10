Bangladeş'te Protestolar Büyüyor, 1308 Gözaltı

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Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in "şiddet olaylarını tetikleyen" açıklamaları nedeniyle alevlenen protestolarda gözaltına alınanların sayısı 1308'e çıktı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmasının ardından, ülkede başlayan şiddet olayları sürüyor.

Bangladeş'te polis yetkilisi İnamul Haque Sagar, "Şeytan Avı" adlı operasyonda başkent Dakka başta olmak üzere çeşitli bölgelerde, toplam 1308 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyon kapsamında, dün Gazipur bölgesinde aralarında Hasina'nın partisi Avami Birliği liderleri ve partiyi destekleyen kişilerin yer aldığı 83 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Bangladeş'te şiddet olayları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

"Şeytan Avı" operasyonu

Hasina'nın Hindistan'daki açıklamaları sonrası 6 Şubat'ta Hasina ve partisi Avami Birliği karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Gösteriler kapsamında, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın ülkenin Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu, Hasina'nın Khulna kentindeki evi buldozerlerle yıkılmıştı.

Bangladeş polisi, Hasina karşıtı protestocuların, eski Başbakan'ı destekleyenler tarafından "saldırıya uğradığı" gerekçesiyle 8 Şubat'ta "Şeytan Avı" adlı operasyonu başlatmıştı.