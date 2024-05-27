Bangladeş\'te Remal siklon fırtınası: En az 9 kişi hayatını kaybetti

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Bangladeş kıyılarında etkisini gösteren Remal siklon fırtınası nedeniyle en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Meteoroloji Departmanı, ülke genelinde etkili olan siklon fırtınasının ülkenin güneybatısındaki Satkhira ve Khulna bölgesini vurduğunu açıkladı.

Fırtına nedeniyle Bangladeş'in farklı bölgelerinde en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirilen Meteoroloji Departmanı, Bhola bölgesinde elektrik ve internete erişimin kesildiğini kaydetti.

Bangladeş'te Remal siklon fırtınası nedeniyle 800 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Ülkenin Meteoroloji Dairesi Siklon Uyarı Merkezi Müdür Yardımcısı Shamim Ahsan da Remal siklon fırtınasının, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine doğru hareket ettiğini ifade etmişti.